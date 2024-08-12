Песни, посвященные уходящему лету, споют под открытым небом в Томске

12 августа 2024 / Томский Обзор

В четверг, 15 августа, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки артисты Томской филармонии споют известные итальянские и испанские песни, посвященные лету. Не обойдется из без произведений советской эстрады.

Как уточняют организаторы, гости услышат песни Эдуардо ди Капуа «O sole mio», Луиджи Денца «Funiculi funicula», Фредерика Лоу «Я танцевать хочу», Владимира Шаинского «А он мне нравится», Арно Бабаджаняна «Королева красоты» и «Солнцем опьянённый», Исаака Дунаевского — дуэт Янко и Стеллы

из оперетты «Вольный ветер», Винченцо Кьяра «Гордая прелесть осанки», Себастьяна де Ирадьера «Голубка», Ежи Петерсбурского «Утомлённое солнце», Евгения Хавтана «Король Оранжевое лето» и другие.

Для гостей вечера выступят солисты Томской филармонии: Юлия и Павел Шинкевичи, Ирина Макарова и Вячеслав Клименко.

Концерт начнется в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды его перенесут в Большой концертный зал или фойе БКЗ.

Напомним, фестиваль «Классическое лето-2024» стартовал в Томске в середине мая. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника и вторника. С актуальным расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.

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