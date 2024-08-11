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Nissan и «Лада» столкнулись на пр. Ленина в Томске

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Сегодня утром, 11 августа, в Томске столкнулись Nissan Almera и «Лада Веста», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.50 на пр. Ленина, 2/1. По предварительным данным, 63-летний водитель иномарки при развороте не уступил дорогу отечественному автомобилю, который двигался прямо в попутном направлении.

В результате ДТП оба водителя с травмами доставлены в медучреждение.

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