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В Омске совершил вынужденную посадку борт Москва - Томск из-за плохого самочувствия пассажира

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Томск совершил вынужденную посадку в Омске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную томского аэропорта.

«Борт совершал посадку в Омске. На данный момент он уже вылетел оттуда, расчетное время прибытия в Томск — 09:00 (05:00 мск)», — сказал представитель воздушной гавани.

В свою очередь один из пассажиров рейса уточнил «Интерфаксу», что самолет вынужденно сел в Омске, так как одному из пассажиров стало плохо.

По его словам, к самолету подъехали медики на автомобиле реанимации и полицейские, которые забрали пассажира.

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