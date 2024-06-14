Крупный пожар произошел ночью в Томске на ул. 79 Гвардейской Дивизии

14 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 14 июня, в Томске произошел пожар в гаражах на ул. 79 Гвардейской Дивизии.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, охранная сигнализация в одном из строений сработала около трех часов ночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны увидели горящие гаражи и вызвали пожарных.

К приезду первого подразделения несколько строений были охвачены огнем. В результате пожара уже обгорели стены и вещи у 6 гаражей. Частично обрушилась обрешетка крыши. Из гаражей было эвакуировано 8 легковых автомобилей и 10 газовых баллонов.

По предварительным данным, площадь пожара составила 800 кв. метров. Его ликвидация продолжается. На месте работали 9 единиц техники и 32 человека.

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