Крупный пожар произошел ночью в Томске на ул. 79 Гвардейской Дивизии
Минувшей ночью, 14 июня, в Томске произошел пожар в гаражах на ул. 79 Гвардейской Дивизии.
Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, охранная сигнализация в одном из строений сработала около трех часов ночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны увидели горящие гаражи и вызвали пожарных.
К приезду первого подразделения несколько строений были охвачены огнем. В результате пожара уже обгорели стены и вещи у 6 гаражей. Частично обрушилась обрешетка крыши. Из гаражей было эвакуировано 8 легковых автомобилей и 10 газовых баллонов.
По предварительным данным, площадь пожара составила 800 кв. метров. Его ликвидация продолжается. На месте работали 9 единиц техники и 32 человека.
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