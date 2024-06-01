Скончался томский художник Сергей Лазарев

1 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 1 июня, на 72 году жизни после тяжелой болезни скончался известный томских художник Сергей Лазарев. Об этом сообщили его коллеги.

Сергей Лазарев — заслуженный художник России — родился в 1952 году в Томской области. Окончил Московский государственный художественный институт. В его активе более 70 выставок в России и за рубежом, а также более десятка персональных.

Картины и графические листы Сергея Лазарева находятся в собраниях Министерства культуры РФ и Союза художников Российской Федерации, в музеях Томска, Ноябрьска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Омска, Кемерова, Красноярска и Новокузнецка. Художник стал одним из зачинателей и лидеров известного во всем мире направления сибирской неоархаики.

Кисти Лазарева принадлежат профессорские портреты в Томском политехническом университете и портрет основателя Томского государственного университета Василия Флоринского, который находится в Музее археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского.

Художник жил и работал в Томске более 40 лет, был профессором кафедры музыкального и художественного образования ТГПУ.

Коллектив «Томского Обзора» приносит соболезнования родным и близким Сергея Лазарева.

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