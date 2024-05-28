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Завтра в Томской области ожидаются снег и сильный ветер

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Завтра, 29 мая, в Томске и Томской области ожидаются неблагоприятные метеоявления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, по северу с мокрым снегом, местами отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности.

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