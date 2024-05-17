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За неделю клещи покусали почти две тысячи человек в Томской области

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За прошедшую неделю, с 9 по 16 мая, в Томской области с присасыванием клещей обратились 1 984 человека. Насекомые атаковали в том числе и 424 ребенка, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Большая часть обращений приходится на Томск. Больше всего пострадавших в Асиновском, Колпашевском, Зырянском, Первомайском, Молчановском, Кожевниковском и Шегарском районах.

Всего же с начала сезона — 5 апреля — от укуса клещей пострадали почти 3 тысячи жителей региона.

В Томске пункты серопрофилактики работают в Межвузовской поликлинике (ул. Киевская, д.74), Медчанчасти №2 (ул. Б. Куна, д.3) и в Детской больнице №1 (Московский тракт, д.4).

В районах Томской области с присасыванием клеща можно обратиться в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц.

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