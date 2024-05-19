Rostic’s не планирует повышать цены на свою продукцию в Томске

19 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s не планирует повышать цены на свою продукцию в Томске. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске сообщил генеральный директор «Интернэшнл Ресторант Брэндс» Артур Хафизулин (крупнейший франчайзи «Юнирест», которая управляет брендами Rostic’s и KFC в России).

«Интернэшнл Ресторант Брэндс» (ИРБ) – крупнейший франчайзинговый партнер сети и в Сибири. ИРБ занимается ребрендингом и развитием сети Rostic’s в Томске, Новосибирске и области, Омске, Красноярске, Новокузнецке и в ряде других городов Сибири.

Хафизулин напомнил, что в прошлом году Rostic’s столкнулся со сложной ситуацией на рынке мяса птицы, которое является основным продуктом для сети, в связи с чем, в том числе, произошло повышение цен. Однако, как отметил Хафизулин, в этом году Rostic’s намерен приложить все возможные усилия, чтобы минимизировать повышение цен:

«Наша ключевая задача — это быть доступными для гостей, особенно в Томске, в студенческой среде это крайне важно. Поэтому мы всегда стараемся нивелировать тот рост инфляции продукта, который присутствует, чтобы не перекладывать его на наших гостей. По этому году мы не ждём каких-то сложностей, как было в прошлом году. У нас даже есть некоторые идеи по снижению цен в Томске», — добавил он.

В настоящее время продукцию для сети Rostic’s (ранее KFC) поставляют 16 российских производителей мяса птицы. Сеть не меняла поставщиков после ухода американской компании и работает с теми же поставщиками, что поставляли продукцию для KFC.

По словам Артура Хафизулина, быть поставщиком сети непросто, необходимо соблюдать строгие стандарты, иметь соответствующее оборудование и производить необходимый объем продукта.

«Бренд Rostic’s всегда поддерживал долгосрочные партнерские отношения с местными производителями, в частности, с местными птицефабриками. Так, в томские рестораны курицу поставляет «ПРОДО Сибирская». У сети всегда была стратегия, направленная на максимальную локализацию, она продолжает двигаться в этом направлении, и для нас как для крупнейшего партнера бренда это очень важно. Если какая-то из птицефабрик в Томской области сможет соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам бренда, сможет пройти аудит и стать поставщиком, это, безусловно, позволит нам стать еще ближе к нашим гостям и обеспечивать рестораны лучшими продуктами и вовремя», — сообщил Артур Хафизулин.

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