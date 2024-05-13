У томского «Спецавтохозяйства» новый директор

13 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Новый директор МБУ «Томск САХ» Рустам Хасанов вступил в должность. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Дмитрий Махиня.

Как сообщает пресс-служба горадимнистрации, новый директор получил высшее образование в Тюменском государственном нефтегазовом университете, в 2003 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

С 1989 года начал карьеру в нефтегазовой отрасли, пройдя путь от инженера-технолога, оператора по добыче нефти и газа до генерального директора крупных нефтедобывающих компаний. Также принимал участие в работе предприятий, обеспечивающих оборону России. Был инициатором и исполнителем масштабных коммерческих проектов.

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