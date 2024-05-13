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Томские спасатели помогли собаке, которая запуталась в собственной цепи

Происшествия, Томские новости, собака животное помощь спасли интересные новости Томска Томские спасатели помогли собаке, которая запуталась в собственной цепи

Накануне вечером, 12 мая, томские спасатели помогли напуганной собаке, запутавшейся в собственной цепи.

Как уточняют в группе ТО ПСС «ВКонтакте», вызов поступил в 21.36. На месте выяснилось, что собака запутала заднюю лапу. Пока хозяева держали напуганное животное, спасатели перекусили цепь и освободили конечность.

В результате медицинская помощь собаке не потребовалась.

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