Томские спасатели помогли собаке, которая запуталась в собственной цепи

13 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Накануне вечером, 12 мая, томские спасатели помогли напуганной собаке, запутавшейся в собственной цепи.

Как уточняют в группе ТО ПСС «ВКонтакте», вызов поступил в 21.36. На месте выяснилось, что собака запутала заднюю лапу. Пока хозяева держали напуганное животное, спасатели перекусили цепь и освободили конечность.

В результате медицинская помощь собаке не потребовалась.

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