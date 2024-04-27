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На днях томичей ждут дожи и грозы

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В ближайшие дни, 28 и 29 апреля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Жителям региона необходимо приготовиться дождям, местами сильным, и грозам. По северу области 29 апреля ожидается мокрый снег, местами гололед.

Кроме того, в отдельных районах прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 м/с.

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