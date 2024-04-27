Фонтан, кони и ретротехника. В Томске отмечают 375-летие образования пожарной охраны

27 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 27 апреля, в Томске проходит празднование 375-летия со дня основания пожарной охраны.

Торжественные мероприятия стартовали утром в губернаторском квартале. Здесь состоялось построение личного состава вместе образцами пожарной техники. Сотрудники МЧС также организовали на площади небольшой импровизированный фонтан.

После построения колонна техники отправилась на пл. Ново-Соборную. Здесь пройдут основные мероприятия, приуроченные к празднику. Томичи смогут поучаствовать в квизах и викторинах, посмотреть на соревнования по пожарному кроссфиту и поближе познакомиться с образцами пожарной техники и различным оборудованием, которое используют огнеборцы.

Фото: Серафима Кузина

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