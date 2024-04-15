В томских школах завершился марафон «Полезный бургер»

15 апреля 2024 / Томский Обзор

В томских школах завершился марафон «Полезный бургер». В течение недели ученики приняли участие в мастер-классах и дегустациях бургеров, которые были приготовлены из полезных продуктов.

Очередной эксперимент по организации питания проводила компания «Переменка» под руководством Натальи Шнурко. Это часть постоянной работы над обновлением меню, в которое ежегодно вносят новые полезные и диетические блюда. Благодаря экспериментам, в школьных столовых появились и стали популярными у детей запеканки с морковью, морковные и капустные котлеты с сыром, запеченные яблоки и другие нестандартные решения.

В этот раз со школьниками тестировали идею полезного фастфуда.

— Чтобы сделать его максимально полезным, мы обратились к составу бургеров, — поясняет Наталья Шнурко. — Они состоят из теста и мяса, как и пирожки — традиционная выпечка русской кухни. Компоненты полезного питания, которые мы включаем в бургеры — овощи, куриный, говяжий и рыбный фарш для котлеток. Без теста не обойтись, но оно особенное. Поэтому булочки для бургеров мы сделали с добавлением свеклы, моркови, лука и шпината. Выпечка отличается по цвету, при этом и привычна, и необычна по вкусу, и ноты овощей в ней узнаваемы. Но на наших мастер-классах не было острых приправ, майонеза, уксуса, искусственных добавок и кетчупа.

В мастер-классах приняли участие школьники разного возраста.

— Я сделал бургер с говяжьими котлетами — получилось вкусно, — делится своим рецептом Глеб Калиниченко из Академического лицея.

В школе «Эврика-развитие» перед началом дегустации бургеров старшеклассники обсудили полезные продукты. Всеволод Гагарин и Никита Банин из десятого «Гамма» считают, что фастфуд в таком формате — и полезный, и вкусный. Их одноклассники по итогам проб подтвердили:

— Если такие бургеры будут продавать в столовой, это будет круто!

Итогом марафона «Полезный бургер», проведенным компанией «Переменка», станет обновление меню в школьных столовых, где появится новое блюдо. Его название Наталья Шнурко предложила придумать школьникам.

Текст, фото: Елена Кириченко

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