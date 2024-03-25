«Томскводоканал» после смены владельца хочет перейти от аренды сетей в Томске к концессии

25 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «Томскводоканал» после вхождения в начале марта в ГК «Росводоканал» начало переговоры с властями Томской области о переходе объектов водоканала (водопроводно-канализационного хозяйства) с договора аренды к концессионному соглашению, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора компании Игоря Мажейкина.

«С регионом ведутся консультации о перспективах трансформации договора объектов водоканала в концессионное соглашение. Концессионное соглашение позволит существенно увеличить имеющуюся инвестиционную программу. Совместное с властями решение будет принято после глубокого изучения ситуации», — говорится в ответе Мажейкина на запрос «Интерфакса».

Возможные параметры концессионного соглашения он не уточнил.

По словам Мажейкина, после сделки по вхождению «Томскводоканала» в «Росводоканал» объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год остался на ранее запланированном уровне. Предполагается, что компания в этом году направит более 228 млн рублей на мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения. Одним из приоритетных направления деятельности компания называет модернизацию городских очистных сооружений.

Вопрос о переходе от договора аренды к концессионному соглашению впервые был поднят «Томскводоканалом» в 2014 году. Тогда председатель набсовета «Томскводоканала» Кирилл Новожилов сообщал «Интерфаксу», что компания вела переговоры с властями Томска и Томской области о заключении дополнительного концессионного соглашения на объекты хозяйства, не вошедшие в договор от 2010 года. Дальнейшего развития эта история не получила.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года «Омскводоканал», который также входит в ГК «Росводоканал», поднял аналогичный вопрос о переходе омского водоканала с договора аренды к концессионному соглашению.

По мнению гендиректора «Омскводоканала» Павла Козлова, переход к концессионному соглашению позволит запустить долгосрочную инвестиционную программу и обновление инфраструктуры. При этом существующая модель тарифного регулирования сохранится, и скачкообразного роста тарифов не будет.

«Томскводоканал» арендует водопроводно-канализационное хозяйство Томска с 2011 года до конца 2040 года. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживает почти 821 км водопроводных и 567 км канализационных сетей.

ГК «Росводоканал» — крупнейший российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Предприятия группы обслуживают 7 млн пользователей, ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков, сообщается на сайте ГК. Компания эксплуатирует 20,6 тыс. км водопроводных и канализационных сетей.

Региональные предприятия под управлением «Росводоканала», помимо Томска, работают в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске.

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