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«Ростелеком» подключил к платформе «Ключ» четвертый дом микрорайона «Войков»

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«Ростелеком» завел оптическую сеть, установил умный домофон и систему контроля учета доступа (СКУД) в четвертой по счету новостройке микрорайона «Войков». Доступ к современным цифровым решениям получили владельцы еще 188 домохозяйств.

«При выборе жилой недвижимости люди смотрят не только на стоимость и месторасположение, но и на технологичность помещений и территории, которая, безусловно, повышает комфорт и безопасность жилья. Поэтому цифровизация объектов — устойчивый тренд среди застройщиков», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Два года назад на этапе строительства оператор провел для двух многоэтажек оптическую сеть, установил телекоммуникационное оборудование, завел в каждую квартиру стекловолоконный кабель и установил умные домофоны на подъездные двери. В мае прошлого года к технической ИТ-инфраструктуре был подключен еще один объект. В итоге более 60 % собственников недвижимости в этом микрорайоне уже пользуются современной домофонией.

«Сегодня масштабная цифровизация современных жилых комплексов является неотъемлемой их частью. Мы как застройщик идем в ногу со временем и на практике применяем технологические тренды», — сказал директор ООО СЗ «Вира» Александр Драгомирецкий.

«Умный домофон» — один из популярных сервисов экосистемы «Ростелеком Ключ». Вызывная панель синхронизирована с мобильным приложением «Ключ» с помощью ПО, что позволяет дистанционно со смартфона управлять подъездной дверью. В набор функций входит формирование гостевых кодов, просмотр фото и видео с камеры домофона, включение режима «Не беспокоить» и другие.

«Вместе с установкой оборудования мы предлагаем застройщикам и управляющим компаниям сервисное сопровождение. Наша платформа постоянно совершенствуется, появляются новые опции. Например, недавно для открытия двери мы добавили функцию распознавания лиц», — сообщила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

«Ростелеком Ключ» включает в себя сервисы «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум», СКУД и автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно узнать по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

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