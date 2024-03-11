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Томичей приглашают на артист-ток с графиком и перформером Татьяной Берсневой

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В четверг, 14 марта, в Томске состоится артист-ток с графиком и перформером Татьяной Берсневой «Чтобы быть художником, нужно просто каждое утро…», сообщают организаторы.

Татьяна расскажет о том, почему чувствует себя художником и как это проявляется, откуда берёт темы для осмысления и инструменты для творчества. Гости узнают, куда смотреть, чтобы понимать других художников и как определить свою уникальность. Ответит спикер и на вопросы о том, нужно ли художнику профессиональное образование и как с ним жить.

Артист-ток организован в рамках междисциплинарного исследовательского проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск», направленного на изучение, популяризацию, развитие и поддержку томских художников и исследователей, рожденных после 1980 года, то есть нового поколения, сформировавшегося в 2000–2010-х годах.

Встреча пройдет в коворкинге «Формула» в главном корпусе Томского политеха (пр. Ленина, 30, первый этаж). Вход свободный по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

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