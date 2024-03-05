В Томске откроется обновленный «Славянский базаръ»

5 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В воскресенье, 10 марта, в Томске прекратит работу ресторан «Пряности и радости». Вместо него в здании на набережной Томи откроется обновленный «Славянский базаръ».

Как сообщает РИА Томск со ссылкой на шеф-повара ресторана «Пряности и радости», новое заведение заработает в техническом режиме 18 марта. Гостей будут ждать блюда русской кухни в «современном прочтении». Кроме того, в «концепцию ресторана входит особое отношение к хлебу и мучной продукции».

Напомним, «Славянский базаръ» — старейший томский ресторан — располагался в кирпичном двухэтажном здании постройки 1886–1888 годов с подвалом и четырехскатной вальмовой крышей. В разное время здесь размещались библиотека для солдат, чайная для крестьян, Дом колхозника. С 1992 года в здании вновь располагается ресторан, широко известный в том числе тем, что в нем обедали писатель Антон Чехов (после этого возле здания был установлен памятник писателю) и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2013 году «Сибагро» выкупило право долгосрочной аренды здания «Славянского базара». В 2017 году ресторан был закрыт, а на его месте открылось заведение «Пряности и радости».

Подробнее об истории здания можно узнать в нашем материале.

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