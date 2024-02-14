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Томичи получат доступ к высокоскоростному интернету в горах Сочи

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На сочинских курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор на порядок выросла скорость мобильного интернета. Территория покрытия увеличилась вполовину, 4G работает даже на высокогорных участках трасс на отметке 2 400 метров. Работу сети в экстремальных условиях горного ландшафта обеспечивает обновленная инфраструктура, построенная МТС.

Как уточняют в пресс-службе оператора, равномерное покрытие и высокие скорости достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве современных смартфонов позволяет использовать интернет на максимально высоких скоростях и оставаться на связи удаленных трассах. Для лучшего приема антенные системы развернуты практически во всех отелях, а также развлекательных центрах и спортивных комплексах.

На сегодняшний день самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. Это подтверждаются результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мб/сек. В целом, МТС в Сочи обслуживает каждый день в сезон до одного миллиона абонентов. При этом нагрузка на сеть растет год к году примерно на четверть.

«По данным МТС Travel, томичи в 2023 году посещали горные курорты Сочи на 10% чаще, чем годом ранее, и проводили там чуть больше недели. Многие совмещали активный отдых в горах с посещением побережья Черного моря. Теперь, когда скорость связи в горах сравнима со скоростью домашнего интернета, посещение любимого курорта станет еще комфортнее», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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