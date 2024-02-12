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В Томске презентовали альбом-каталог студийных и любительских фотографий начала ХХ века

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В минувшую пятницу, 9 февраля, томский частный музей «Профессорская квартира» презентовал альбом-каталог дореволюционных снимков, сделанных в Томске с 1870 по 1910 гг. Он включает 80 студийных и любительских работ, а также краткий очерк по истории томской фотографии и список фотографических заведений и мастеров Томска.

Проект небольшого фотопавильона, который должен был появится в 1918 году на месте современного Театрального сквера. Из фондов ГАТО
Фото: Серафима Кузина

Презентация прошла в коворкинге «Формула» и стала итоговым мероприятием в рамках проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии», реализуемого командой музея «Профессорская квартира» с февраля 2023 года. Как отмечает руководитель проекта Екатерина Кирсанова, за основу каталога были взяты дореволюционные фотографии из коллекции музея, где хранится около 150 снимков.

— Мы не только такая частная история, мы ведем и активную научно-исследовательскую работу. В момент рассмотрения собственной коллекции мы поняли, что фотографий у нас достаточно много и нам как-то хочется их презентовать томичам. Это с одной стороны, с другой — я, как городской экскурсовод, столкнулась с тем, что сложно найти, как выглядели томичи 120, 130 лет назад. В интернете есть только пара-тройка фотографий известных купцов. Оказалось, что их лица мы не видим, у нас их нет в открытом доступе, что томская фотография и ее история в каком-то слабом пятне, — сообщила Екатерина Кирсанова.

Екатерина Кирсанова
Фото: Серафима Кузина

Она подчеркивает, что идея проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии» принадлежит сотрудникам музея Ивану Атапину и Дине Козловой. Совместно они разработали два формата работы, состоящие из публичной и исследовательской частей. Первая включала открытые лекции и мастер-классы по истории отечественной и томской фотографии, а также пешеходную экскурсию «Город фотографов», которую провела Екатерина Кирсанова. Вторая часть касалась оцифровки и атрибуции исторических фотографий, создания макета альбома-каталога, работы с семейными архивами.

Команда проекта (слева-направо): Екатерина Кирсанова, Иван Атапин, Дина Козлова.
Фото: Серафима Кузина

— Мы хотели раскрыть многогранную картину фотографической жизни Томска, а также привлечь внимание к необходимости сохранения и изучения своих семейных архивов, — отмечает одна из авторов проекта Дина Козлова. — Мы сами, когда готовимся к разным мероприятиям в музее, к лекциям, всегда опираемся на старые снимки, чтобы реконструировать какие-то фрагменты прошлого. Мы понимаем, что это прекрасный исторический источник. Конечно, семейные архивы хранят массу интересного, поэтому одна из наших задач была в том, чтобы обратиться и к ним.

Дина Козлова
Фото: Серафима Кузина

В представленном каталоге можно найти семейные архивы Конусовых и Павловых, фотографии из собраний Д.Л. Иванова, О.В. и А.В. Мужиповых, Е.А. Сидоренко, Н.О. Труновой. Их оцифровкой занимались сотрудники музея «Профессорская квартира» и историки-волонтеры. Авторы проекта признаются, что в процессе работы над архивами удалось обнаружить множество интересных фотографических находок.

— Многим я думаю, известны визитки, кабинетки, открытки-фотографии, но супруги Конусовы передали нам фотографию в виде запонки, сделанную, видимо, в Томске, либо по заказу томичей, — рассказывает один из авторов проекта Иван Атапин. — Вот слева представлена фотография — это семья Абдишевых, а справа ее копия в виде запонки диаметром 1,3 см. Это, конечно, большая редкость и мы ее тоже включили в каталог, потому что она показывает, что фотография выходила за рамки бумаги, она могла быть не только напечатанная, но и изготовлена в виде таких украшений. Долго ломали голову, как ее сделали, в итоге нашли — и тоже включили описание этого процесса в каталог.

Справа фотография в виде запонки из архива семьи Конусовых.
Фото: Серафима Кузина

Иван отметил, что самая старая фотография, представленная в альбоме, датируется 1870–1980 гг. На ней изображен портрет мужчины, предположительно Ивана Алексеевича Беневоленского, который впоследствии стал томским священником.

Портрет мужчины 1870–1880-е гг. Фотограф. С.Ф. Николяи. Из архива семьи Конусовых
Фото: альбом-каталог «Панорама в лицах: начало томской фотографии»

Также Иван Атапин добавляет, что в каталоге можно увидеть большое количество фотографий с животными и снятых в окрестностях Томска.

— Лично для меня, наверное, самое интересное это даже не студийная фотография в Томске, потому что на такие портреты, конечно, интересно смотреть, но они больше того, что изображено на них, не расскажут. А вот любительская, когда люди позировали дома и у них были складные фотоаппараты, они делали селфи и домашние зарисовки.... Это, конечно, бесценный источник, который чаще всего остается неопубликованным, потому что хранится в частных собраниях. Люди, может быть, и хотят поделится, но не знают как. А у нас эта возможность получилась, — считает Иван. — Вот фотографии из собрания Конусовых, на которых запечатлена жизнь активного человека, в 1910 году любившего охоту, рыбалку, пикники за городом и посиделки. Каждая смотрится как сюжет какого-то фильма или картины, но это реальная жизнь... А дальше мы видим уже забытые дачные мотивы, когда люди снимали замечательные красивые дома, и фотографию начала ХХ века во время игры в крокет.

Портрет мужчины с собаками 1910-е гг. Собрание семьи Конусовых
Фото: альбом-каталог «Панорама в лицах: начало томской фотографии»

Портрет охотника с собакой 1910-е гг. Собрание семьи Конусовых
Фото: альбом-каталог «Панорама в лицах: начало томской фотографии»

Групповой портрет на даче Носкова в Городке 1900–1910-е гг. Собрание семьи Павловых
Фото: альбом-каталог «Панорама в лицах: начало томской фотографии»

Игра в крокет в Тутальском санатории 1911 г. Собрание музея «Профессорская квартира»
Фото: альбом-каталог «Панорама в лицах: начало томской фотографии»

Кроме этого, большой исследовательский интерес представляют подписи к фотографиям, сделанные на обратной стороне. Как отмечает Иван, среди наиболее популярных надписей — «на добрую память». Также встречаются подписи с ошибками, когда, например, все слова писаны слитно или употребляются в неправильной форме «папи», «мами».

— Был случай, когда мы нашли фотографию очень хорошо одетого мужчины, похожего на интеллигента первого класса, а сзади мелким бисерным почерком исписана вся страница письмом к его возлюбленной, с которой он, по-видимому, поссорился. Там простыня текста. Этот Василий написал обо всем — его мучают кошмары, как он любит, как он счастлив, переписывает стихи, которые где-то вычитал. И все это завершается тем, что он то ли унижает, то ли любит....

Полный текст этого письма:

«Зоя! Мне приходилось неоднократно бывать этой весной и летом в лесу. Бывал я там и в ясные солнечные дни, когда на душе светло, когда весь полон счастьем; приходилось бывать и в непогоду, когда мрачные тучи нависли над небом, когда мрачные мысли давят и угнетают душу и сердце. И вот странным образом я наблюдал всегда одну и ту же живую картину — охоты. Матерый, матерый заяц убегает от охотников... То один его нагонит, то два далеко загнали от лесу, казалось, вот-вот поймают, но нет, заяц уже увернулся, то сразу охотников пять налетят со всех сторон, и заяц уже ускакал; наконец, охотники устали, отстали, — один даже и совсем скрылся, — говорили даже, шальная пуля его пристрелила, и только два неутомимых не кончают охоты... Мне казалось тогда, — есть что-то в этом зайце, он ждет другого охотника; но этот охотник еще не вышел на охоту, а быть может и выходил уже, но у него отобрали билет на право охотиться... Настала осень: «приметы осени во всем встречает взор, там тянется блестя на солнце паутина»... паук раскинул сети и ждет... уже три мухи запутались, но паук недвижим; странно, мухи не освобождаются их паутины, они ползут все ближе к пауку, одна отстала, одна уже недалеко, а одна совсем уже близко, вот-вот паук ее изловит, а он недвижен. Мне кажется, он ждет не этих мух, а та которую он ждет, быть может в теплице, в <...> лишаяся свободы и не летит на свет, на воздух, на простор.

<...>

И лето и осень были для меня счастливы, — я любил и ясные дни и мрачную непогоду и страданьем я жил; Зоя, счастливый человек ведь всем желает счастья и я от всей души желаю тебе, чтобы поймал тебя один охотник и чтобы ты изловила одну муху. 26.VIII.[19]12. Вас[илий?]»

Портрет мужчины, который оставил послание на фотографии своей возлюбленной. Начало 1910-х гг. Собрание музея «Профессорская квартира»
Фото: альбом-каталог «Панорама в лицах: начало томской фотографии»

Познакомиться с альбомом «Панорама в лицах: начало томской фотографии» можно на сайте проекта в электронном варианте. В планах авторов продолжить работу с семейными архивами и начать исследование томской фотографии довоенного периода.

Параллельно работу над изучением томской фотографии вел В. В. Манилов. В 2022 году он издал книгу «Томские фотографы (1845–1940 гг.), включающую исторические очерки о жизни томских мастеров.
Фото: Серафима Кузина

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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