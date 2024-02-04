18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают принять участие в маркете современного искусства WIN-WIN в Москве

Культура в Томске, Томские новости, томск маркет современного искусства художники фотографы мастера новости принять участие ярмарка Томичей приглашают принять участие в маркете современного искусства WIN-WIN в Москве

13 и 14 апреля томичей приглашают принять участие в маркете современного искусства WIN-WIN в Москве, организованного по инициативе Центра современного искусства Винзавод. Для этого необходимо подать заявку на опен-колл до конца февраля.

Как сообщают организаторы, маркет современного искусства WIN-WIN проходит с 2021 года. В нем принимают участие художники, творческие объединения, галереи, студии, мастерские и издательства, работающие с живописью, графикой, керамикой, скульптурой, эстампом, рисунком, фотографией и другими художественными практиками. Одна из задача маркета поддержать начинающих авторов, поэтому не менее 50% участников — это новые имена.

«За три года в проекте приняли участие более 400 художников (среди которых Ника Черняева, Иван Симонов, Турбен, Паша Бумажный, Маша Сомик, и другие), 47 галерей (такие как a-s-t-r-a, VisualGap gallery, InGallery, Textura и другие), 64 творческих объединения (в том числе „Офорт“, PARAZIT, СМ21/22, CMYTA, BOLOTO и другие), мастерские, издания и фонды — всего более 700 участников. Проект стал популярной площадкой для взаимодействия и обмена знаниями между коллекционерами, профессиональными и начинающими художниками, и теми, кто интересуется современным искусством», — сообщают организаторы.

Особенности маркета в том, что участников выбирает экспертный совет. В этом году в него вошли художница и куратора Катя Бочавар, основательница проекта «Объединение» Анна Мерман и коллекционер Пьер Броше.

Помимо традиционных направлений, участники весеннего маркета могут подать заявку на новую специализированную секцию для художников, работающих с фотоискусством — FOCUS ФОТО. Курируют направление основатели галереи PENNLAB Николай Дмитриев и Михаил Краснов. Вместе с художником Владиславом Ефимовым и историком фотографии Ириной Чмыревой они вошли в состав экспертного совета в рамках этой секции.

Маркет современного искусства WIN-WIN пройдет по адресу Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, в Цехе Белого и Цехе Красного в ЦСИ Винзавод.

Заявку на участие в проекте можно запомнить по ссылке с 1 по 26 февраля. В случае возникновения вопросов по поводу заполнения необходимо написать на почту организаторам winwin@winzavod.ru.

Маркет современного искусства WIN-WIN. Осень 2023 г.
Фото: представлено организаторами
Центр современного искусства Винзавод основан в 2006 году на территории московского комбината виноградных и десертных вин, бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария». Его меценатами стали Софья и Роман Троценко. Пространство объединило 12 галерей, разные образовательные программы, студии и мастерские.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

С февраля томичи смогут напрямую улетать в Паттайю из томского аэропорта

24 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию Елизаветы Лихачевой об истории Пушкинского музея

23 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают на читку почти детективной пьесы «Эва скучает по путешествиям»

19 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают послушать песни о любви классической французской эстрады

2 февраля 2024
Томские новости

В Томской области утвердили места для Крещенских купаний в 2024 году

16 января 2024
Томские новости

В «Томском перекрестке» вновь заработало бард-кафе

15 января 2024
Томские новости

В Томске пройдет «морозный» спектакль по пьесе Евгения Гришковца

16 января 2024
Томские новости

Продление льготных ставок, проблемы с лесом и вложения около 100 миллионов. Как томские предприниматели восстанавливают дома за рубль

3 февраля 2024
Томские новости

Китайский Новый год в Томске: пельменные мк, утка по-пекински и восьмиметровый дракон на удачу

2 февраля 2024