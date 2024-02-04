Томичей приглашают принять участие в маркете современного искусства WIN-WIN в Москве

4 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

13 и 14 апреля томичей приглашают принять участие в маркете современного искусства WIN-WIN в Москве, организованного по инициативе Центра современного искусства Винзавод. Для этого необходимо подать заявку на опен-колл до конца февраля.

Как сообщают организаторы, маркет современного искусства WIN-WIN проходит с 2021 года. В нем принимают участие художники, творческие объединения, галереи, студии, мастерские и издательства, работающие с живописью, графикой, керамикой, скульптурой, эстампом, рисунком, фотографией и другими художественными практиками. Одна из задача маркета поддержать начинающих авторов, поэтому не менее 50% участников — это новые имена.

«За три года в проекте приняли участие более 400 художников (среди которых Ника Черняева, Иван Симонов, Турбен, Паша Бумажный, Маша Сомик, и другие), 47 галерей (такие как a-s-t-r-a, VisualGap gallery, InGallery, Textura и другие), 64 творческих объединения (в том числе „Офорт“, PARAZIT, СМ21/22, CMYTA, BOLOTO и другие), мастерские, издания и фонды — всего более 700 участников. Проект стал популярной площадкой для взаимодействия и обмена знаниями между коллекционерами, профессиональными и начинающими художниками, и теми, кто интересуется современным искусством», — сообщают организаторы.

Особенности маркета в том, что участников выбирает экспертный совет. В этом году в него вошли художница и куратора Катя Бочавар, основательница проекта «Объединение» Анна Мерман и коллекционер Пьер Броше.

Помимо традиционных направлений, участники весеннего маркета могут подать заявку на новую специализированную секцию для художников, работающих с фотоискусством — FOCUS ФОТО. Курируют направление основатели галереи PENNLAB Николай Дмитриев и Михаил Краснов. Вместе с художником Владиславом Ефимовым и историком фотографии Ириной Чмыревой они вошли в состав экспертного совета в рамках этой секции.

Маркет современного искусства WIN-WIN пройдет по адресу Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, в Цехе Белого и Цехе Красного в ЦСИ Винзавод.

Заявку на участие в проекте можно запомнить по ссылке с 1 по 26 февраля. В случае возникновения вопросов по поводу заполнения необходимо написать на почту организаторам winwin@winzavod.ru.

Маркет современного искусства WIN-WIN. Осень 2023 г. Фото: представлено организаторами

Центр современного искусства Винзавод основан в 2006 году на территории московского комбината виноградных и десертных вин, бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария». Его меценатами стали Софья и Роман Троценко. Пространство объединило 12 галерей, разные образовательные программы, студии и мастерские.

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