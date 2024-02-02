Будущие молодожены Томска смогут зарегистрироваться в «красивые даты» в усадьбе Грацианова

2 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

В усадьбе Грацианова, где сейчас располагается Дом приемов Томской области, можно будет провести торжественные свадебные церемонии в «красивые даты» в июле и августе. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в 2024 году наиболее популярными стали «зеркальные» даты — 24 июля и 24 августа. На эти дни здание по адресу Белинского, 72/Пирогова, 12 превратится в площадку для бракосочетаний.

Дополнительная свадебная локация позволит зарегистрировать брак большему числу пар. По данным пресс-службы обладминистрации, на сегодня подано более уже 60 заявлений о заключении брака в органы ЗАГС, а во Дворце бракосочетаний Томска практически завершен прием заявлений на «красивые» даты по причине отсутствия свободного времени.

Подать заявление о заключении брака в Доме приемов Томской области на 24 июля или 24 августа текущего года будущие молодожены могут с 6 февраля на личном приеме во Дворце бракосочетаний Томска (пр. Ленина, 83).

Напомним, традиция открывать Дом приемов Томской области для регистраций молодоженов была введена почти семь лет назад. Впервые свадебные церемонии в усадьбе Грацианова проводили в день трех семерок — 7 июля 2017-го. Комплекс является памятником архитектуры, главный дом усадьбы построили в 1901 году. Ее владелец, Александр Грацианов, был известным в Томске человеком — врач, политик, министр здравоохранения Сибири в правительстве Александра Колчака.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».