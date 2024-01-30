Через две недели жильцы домов на Елисейской и Шевченко в Томске останутся без воды

30 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 12 февраля, на ул. Енисеййской и ул. Шевченко будет отсутствовать холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Так, с 9.30 до 20.00 специалисты проведут плановые работы по подключению нового жилого микрорайона по ул. Енисейская к сетям водоснабжения. На это время отключат холодную воду по следующим адресам:

Енисейская ул., 36, 37, 37/4;

Шевченко ул., 36, 40, 40/1, 40/2, 42, 43, 44/1, 45, 45/2, 45/4, 45/5, 46, 48, 49, 49а, 49Б, 49д, 49б стр.3, 49б стр.6, 49б стр.7, 49б стр.10, 49ж, 49ж стр.1, 51, 51 стр.1, 53 стр.2, 54.

Убедительно просим вас на время отключения холодного водоснабжения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений!

«Томскводоканал» обращает внимание жителей этих домов, что на время отключения воды краны должны быть в закрытом состоянии. Также компания просит томичей заранее произвести необходимые запасы воды.

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