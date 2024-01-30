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Через две недели жильцы домов на Елисейской и Шевченко в Томске останутся без воды

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В понедельник, 12 февраля, на ул. Енисеййской и ул. Шевченко будет отсутствовать холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Так, с 9.30 до 20.00 специалисты проведут плановые работы по подключению нового жилого микрорайона по ул. Енисейская к сетям водоснабжения. На это время отключат холодную воду по следующим адресам:

Убедительно просим вас на время отключения холодного водоснабжения держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений!

«Томскводоканал» обращает внимание жителей этих домов, что на время отключения воды краны должны быть в закрытом состоянии. Также компания просит томичей заранее произвести необходимые запасы воды.

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