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«Ростелеком» автоматизировал передачу данных электроэнергии для жителей томских новостроек

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«Ростелеком» в Томске установил автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) для жителей домов по улице Василия Кандинского, 9 и 9/1. Теперь умные счетчики самостоятельно передают данные в ресурсоснабжающую организацию.

Оператор подключил к устройству мониторинга показаний 182 индивидуальных прибора учета, которые устанавливаются в щитках на этажах и 8 общедомовых счетчиков, расположенных в технических помещениях новостроек.

Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Левобережный Лайф — первый микрорайон в Томской области, где оператор применил современную цифровую схему передачи показаний электроэнергии, которая может формировать отчеты по потреблению ресурсов, выявлять аномальное расходование электричества, сомнительные манипуляции и факты хищения.

«Благодаря такому облачному решению, управляющим компаниям не нужно ходить и вручную переписывать данные с приборов, а потребители могут не беспокоиться о корректности показаний. Главный плюс применения такой технологии — снижение затрат, относящихся к общедомовым нуждам», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Для нас главное — комфорт и безопасность жителей. Мы строим дома в соответствии с современными стандартами и требованиями, заботимся о качественной инфраструктуре и применяем новейшие технологии», — прокомментировала заместитель директора по недвижимости ООО «СЗ „Карьероуправление“» Светлана Забара.

Также «Ростелеком» предлагает застройщикам, управляющим компаниям и ТСЖ платформу «Ключ», которая объединяет в себе широкий спектр цифровых услуг: «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» и систему контроля учета доступа. Эти сервисы являются универсальным инструментом для повышения привлекательности недвижимости и могут применяться как в отдельном доме, так и в масштабах жилого микрорайона. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

АСКУЭ — это часть комплексной услуги «Телеметрия», куда также входят измерительные приборы для воды и теплоснабжения. Заказчик может установить как все услуги, так и отдельно.

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