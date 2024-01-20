Томск вошел в число финалистов конкурса «Столица Тотального диктанта — 2024»

20 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузиина, из архива издания

В этом году Томск вошел в число финалистов на звание столицы Тотального диктанта — 2024. Для победы в конкурсе томской команде необходимо представить свой проект городских социокультурных мероприятий, которые они проведут в рамках акции.

Как сообщает координатор Тотального диктанта в Томске Татьяна Гончарова, защита пройдет 1 февраля в Новосибирске на XII Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке». Кроме Томска, городами-финалистами стали команды из Омска, Челябинска и столицы Таджикистана — Душанбе.

«В городе, объявленном столицей акции, текст диктанта прочитает автор, в этом году им стала

писатель, журналист и редактор Анна Матвеева („Перевал Дятлова“, „Завидное чувство Веры

Стениной“). Также столица акции получает большую медийную поддержку, о городе узнают сотни

тысяч участников Тотального диктанта по всему миру. Полезным бонусом для победившей команды

становится небольшой грант на развитие проекта в городе и возможность приглашения известных

экспертов. Тотальный диктант — общественный проект, который в каждом городе создается силами

волонтеров, поэтому любая возможность для нас очень важна», — объясняет Татьяна Гончарова.

Отмечается, что прием заявок на конкурс «Столица Тотального диктанта — 2024» закончился в октябре 2023. В этом году изменилась процедура выбора победителя. Так, вместо открытого голосования, оценивать проектные работы будут городские координаторы акции со всего мира.

После объявления результатов конкурса во всех городах, принимающих участие в Тотальном диктанте, пройдет серия просветительских занятий и подготовительных курсов для всех желающих. На них специалисты разберут сложные вопросы орфографии и пунктуации.

Следить за событиями проекта можно в группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Тотальный Томске рекомендует», где появляются анонсы и других томских мероприятий, посвященных русскому языку, литературе и коммуникации.

Напомним, в 2024 году акция «Тотальный диктант» пройдет 20 апреля и будет уже 20-й. Впервые мероприятие провели студенты Новосибирского государственного университета. Сейчас в нем участвуют люди со всего мира. В 2023 году диктант написали более 450 000 человек. Его авторами в разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Василий Авченко и многие другие.

В Томске «Тотальный диктант» в этом году пройдет в тринадцатый раз.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».