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Томские полицейские задержали подозреваемого в хищении около миллиона рублей у пенсионеров

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В Томске полицейские задержали местного жителя за хищение для аферистов около миллиона рублей у пяти пенсионеров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всем потерпевшим было от 70 до 90 лет. Каждый из них получил звонок от мошенников, представившихся полицейскими. Злоумышленники рассказали собеседникам, что якобы их родственники стали виновниками аварий и травмировали других участников дорожного движения. Под предлогом оплаты лечения пострадавшим аферисты похитили у пенсионеров в общей сумме 1 млн рублей.

Полицейские выяснили, что деньги пострадавшие передавали одному и тому же человеку, который приходил к ним домой после обманных звонков. В результате стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 24-летний томич.

Курьер мошенников признался, что предложение о такой криминальной работе нашёл в одном из мессенджеров. Там же он и получал от куратора адреса пенсионеров, к которым приходил и забирал наличность. Полученные деньги он перевёл на счета, указанные нанимателем, оставив себе 5% от каждой суммы в качестве вознаграждения.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по ч.2 и 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Расследование продолжается.

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