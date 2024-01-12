В Томске можно увидеть мумию пазырыкского воина из «замерзших погребений»

12 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске до середины февраля можно увидеть мумифицированное тело пазырыкского воина, найденного в одном из «замерзших погребений» на плато Укок в Горном Алтае. Выставка «Мумия. Воин Алтая» работает в Томском областном краеведческом музее.

Экспозиция также включает около 100 подлинных предметов из коллекции Института археологии и этнографии СО РАН: одежду, обувь и головной убор, деревянные украшения и вооружение из пазырыкских погребений.

Эти курганы датируются IV—III веками до нашей эры. В деревянных камерах-срубах, закрытых сверху валунами и камнями, сохранились несколько мумий знатных пазырыкцев, упряжка лошадей, мебель, колесница и самый древний из найденных в мире ворсовый ковер. До нашего времени все эти артефакты дошли благодаря уникальному стечению обстоятельств: попав еще в древности в гробницу, вода замерзла и заключила погребальные предметы в лёд, а он остался стабилен в вечной мерзлоте до момента раскопок в ХХ веке. Одна из самых известных мумий пазырыкских захоронений — принцесса Укока, или алтайская принцесса. Отличительная особенность найденных на Алтае древних тел — разнообразные татуировки, которые делали и женщины, и мужчины.

Пазырыки были степными верховыми кочевниками-скотоводами. Как показали проведенные в начале 2000-х годов исследования, генетически они оказались близки к сегодняшним селькупам и кетам.

Выставка будет работать до 11 февраля. Экспонаты требуют поддержания особого микроклимата, поэтому посещение экспозиции организовано по сеансам с экскурсиями. Ознакомиться с расписанием и стоимостью билетов можно здесь.

Фото: Серафима Кузина

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