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Вторую полосу открыли на ледовой переправе у села Могочино в Томской области

Дороги, Томские новости, переправа интересные новости Томска дороги зимник Вторую полосу открыли на ледовой переправе у села Могочино в Томской области

В пятницу, 22 декабря, на ледовой переправе через Обь у села Могочино для движения легкового транспорта была открыта вторая полоса. Здесь установлена максимальная нагрузка три тонны, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Также в Тегульдетском районе повышена допустимая нагрузка на ледовых переправах через Чулым: до 18 тонн — на переправе у поселка Верхнее Скоблино (пос. Озерное), до 10 тонн — на переправе у поселка Центрополигон.

С актуальной информацией о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъемности можно здесь.

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