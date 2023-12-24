Вторую полосу открыли на ледовой переправе у села Могочино в Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

В пятницу, 22 декабря, на ледовой переправе через Обь у села Могочино для движения легкового транспорта была открыта вторая полоса. Здесь установлена максимальная нагрузка три тонны, сообщает пресс-служба администрации Томской области.



Также в Тегульдетском районе повышена допустимая нагрузка на ледовых переправах через Чулым: до 18 тонн — на переправе у поселка Верхнее Скоблино (пос. Озерное), до 10 тонн — на переправе у поселка Центрополигон.

С актуальной информацией о действующих региональных автозимниках, переправах и их грузоподъемности можно здесь.

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