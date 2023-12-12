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Томичей приглашают на обзорные экскурсии в Горный корпус ТПУ

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В субботу, 16 декабря, стартуют обзорные экскурсии по Горному корпусу Томского политеха. Они будут проходить каждую субботу до конца года, сообщает пресс-служба вуза.

Участников экскурсий ждет знакомство с одним из самых красивых и интересных зданий-памятников Томска. Томичам расскажут об его архитектурных особенностях и роли в становлении и развитии геологической науки в Сибири. Гости узнают о выдающихся ученых-геологах и специалистах в области горного дела, некогда вышедших из стен Горного корпуса.

— Экскурсии по 1-му (Горному) корпусу уже проводились в рамках юбилеев геологов, Ночи в музее и других мероприятий. На этот раз они проводятся в рамках празднования 160-летия Владимира Афанасьевича Обручева, — рассказала «Томскому Обзору» специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Отдела культурного наследия и работы с сообществом Томского политеха Светлана Григорьева.

По её словам, на этот раз томичей ждет обновленная экскурсия. Её участники посетят аудитории, где некогда работали академики Обручев, Усов и Сатпаев, побывают в музеях вуза — минералогическом и палеонтологическом.

Первые обновленные обзорные экскурсии состоятся в субботу, 16 декабря, в 14.00 и 17.00. Через неделю, 23 декабря, аналогичное мероприятие пройдет в 16.00. Заключительная в этом году экскурсия по Горному корпусу пройдет накануне Нового года, 30 декабря, в 12.00 и 15.00.

Вход свободный, по предварительной регистрации по ссылке.

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