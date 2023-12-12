Сегодня на улицы Томска вышли праздничные троллейбусы и трамваи

12 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 12 декабря, по улицам города начали движение троллейбусы и трамваи, украшенные новогодней иллюминацией.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, праздничный электротранспорт можно встретить на троллейбусных маршрутах №1, №3 и трамвайном №1.

Всего в этом году трамвайно-троллейбусное управление украсило к Новому году 10 единиц транспорта. Пять троллейбусов и пять трамваев украсили почти 400 метров белой светодиодной ленты, зашитой в специальный водонепроницаемый профиль.

В сообщении уточняется, что в течение новогодних праздников подвижной состав будет курсировать на всех городских маршрутах электротранспорта.

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