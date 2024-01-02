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Книги о городах. «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя»

Книги, Образование и наука, москва глазами инженера шухов багаутдинов книги томск дом.рф Книги о городах. «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя»

Рассказываем про самые интересные книжные новинки, посвященные городам.

Первая книга — не совсем про город, но она тесно связана с темой изучения города. В издательстве «Альпина. Дети» этой осенью вышла книга «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя». В ней читатель найдет интересные факты из жизни великого архитектора, которого называли «человек-фабрика» и «русский Леонардо».

Автором книги стал историк архитектуры и инженерного искусства, основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. Он отмечает, что во многом благодаря Шухову появился проект «Глазами инженера». Все началось с экскурсий в поддержку Шуховской башни, которую в 2014 году хотели демонтировать.

— В книге я хочу показать, что инженером быть интересно, что эта профессия творческая, требующая широкого образования в различных областях — от науки до культуры, — цитирует пресс-служба слова Айрата Багаутдинова.

Книга ориентирована на детей от 9 лет и расскажет, в том числе, об уникальных инженерных решениях авторства Шухова. Читатель узнает о таких изобретениях Шухова, как сетчатые оболочки, гиперболоидные конструкции, нефтяные хранилища и танкеры, водотрубные паровые котлы и платформы для пушек. Особое внимание уделено знаменитым башням, построенным по проектам талантливого инженера, например, первой в России радио- и телевышке.

Интересно и то, что книжный проект поддержал ДОМ.РФ — в целях «повышать престиж профессии инженера среди подрастающего поколения».

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