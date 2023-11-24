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К Новому году в Томске откроются более 25 ёлочных базаров

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После середины декабря в Томске откроются более 25 базаров, на которых будут продавать живые деревья к Новому году, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные районных администраций.

Так, в Кировском районе елочные базары откроются по адресам:

Сейчас в районной администрации продолжается прием заявок для организации еще двух елочных базаров по ул. Мокрушина, 9 и на Богашевском тракте, 26.

В Ленинском районе новогодние деревья планируют продавать по адресам:

В Советском районе места для ярмарок по продаже деревьев определены на

Уточняется, что администрация начнет заключение договоров с предпринимателями с 10 декабря.

В Октябрьском районе продажа новогодних деревьев будет осуществляться по адресам:

Также специалисты районной администрации продолжают работы по организации елочных базаров на ул. Бирюкова, 26, ул. И. Черных, 123а, ул. Ивановского, 22, Иркутском тракте, 112, ул. Мичурина, 2а, ул. С. Лазо, 3, 27 и 30.

В пресс-службе также отмечают, что дата открытия елочных базаров может сдвинуться в связи с погодными условиями и задержкой поставки елей.

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