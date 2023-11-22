Ученые впервые нашли в Томской области «тропический» гриб

В прошедшем полевом сезоне биологи Томского государственного университета выявили в регионе 20 редких видов грибов. Некоторые из них первые не только для региона, но и для Сибири, сообщает пресс-служба вуза.

Среди открытий ученых — тропический гриб энтонема киноварно-красная (Entonaema cinnabarinum), а также такие редкие для России виды, как моховик буйволиный (Hortiboletus bubalinus), гебелома сахарная (Hebeloma sacchariolens) и ряд других.

— Как показывают многолетние наблюдения, каждый год имеет свои особенности. Например, некоторые виды, хорошо известные для региона, иногда не формируют плодовых тел, то есть они «пропускают сезон». Другие, напротив, впервые заявляют о себе, — объясняет ученый Биологического института ТГУ, сотрудник Зоологического музея ТГУ, участник микологической рабочей группы университета Сергей Гашков. — Так, находкой года стал «тропический» гриб энтонема киноварно-красная. Северная граница его распространения — это юг Западной Европы. В России он единично регистрировался в Причерноморье и относительно регулярно встречается на Дальнем Востоке в Уссурийском заповеднике. Несколько родственных видов этого рода широко распространены в тропических и субтропических областях: Америке, Австралии, Юго-Восточной Азии, Индии, Африке.

Экзотический гриб имеет оранжевое шарообразное плодовое тело, наполненное зеленоватой слизью. В его распространении участвуют насекомые — рогохвосты, в яйцекладе которых в специальном органе сохраняются споры-пропагулы, что говорит о симбионтных отношениях гриба и насекомого. Рогохвост откладывает в древесину свои яйца и туда же засевает нужные грибы, которые впоследствии дополнят рацион личинок насекомого.

В Томской области этот тропический экзот был найден на валеже ствола старой черемухи на территории учебно-научной станции «Полигон Коларово».

— Было большое недоумение, когда я и старший научный сотрудник НИИ биологии и биофизики ТГУ Надежда Кудашова идентифицировали этот гриб, а ведущие микологи страны по аскомицетам из Биологического института в Санкт-Петербурге подтвердили находку, — говорит Сергей Гашков. — Какие условия способствовали его появлению в Сибири? Однако находка второго экземпляра в городе Томске на территории Михайловской рощи показала, что причины могут быть куда интересней — и их следует изучать.

Другой примечательный вид был найден студентами Биологического института Матвеем Лавреньтевым и Арсением Каретниковым в Университетской роще ТГУ — это моховик буйволиный (Hortiboletus bubalinus). Он визуально напоминает встречающиеся у нас моховики — красный (Hortiboletus rubellus) и пёстрый (Xerocomellus chrysenteron), но, в отличие от них, его мякоть непосредственно под шляпкой краснеет, а глубже — уже синеет, что эффектно выглядит на разрезе.

Находки этого вида известны в Европе, Новой Зеландии и Северной Америке, но для нашей страны их всего несколько, а в Томской области и Сибири этот гриб обнаружен впервые. При этом студенты нашли не один, а несколько десятков экземпляров, что говорит о благоприятных условиях, сложившихся именно этим летом для нового моховика.

По словам ученых ТГУ, обнаружить новый вид можно не только в труднодоступных местах, а практически в центре города. Например, в Университетской роще и сквере Русско-немецкого дома был найден гриб с медовым запахом — гебелома сахарная. Необычно то, что ее многочисленные в наших местах родственные виды (в области выявлено 18 видов гебелом) имеют выраженный редечный запах. Один из крупных представителей этого рода метко именуется хреновый гриб, или гебелома клейкая (Hebeloma crustulinifórme). Все они не относятся к съедобным грибам.

Как отмечают биологи ТГУ, изучение микобиоты имеет большое значение, поскольку грибы играют важнейшую роль в жизни многих растений, с которыми они образуют симбиоз. Знание этих связей позволяет разрабатывать новые биотехнологии. Так, ученые БИ ТГУ создали подход для восстановления хвойных лесов. Наряду с этим грибы являются важнейшей частью биоценоза планеты, в частности, они утилизируют органику, возвращая микро- и макроэлементы в окружающую среду, а также служат пищей многим животным и человеку.

Кроме того, ежегодный микологический мониторинг дает возможность анализировать особенности трансформации климата и влияния этих процессов на окружающую среду.

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