Из-за погоды традиционный фестиваль «Хрустальный Томск» пройдет позже

13 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ледяные фигуры мастеров «Хрустального Томска» вновь украсят город. О проведении мероприятия в этом году сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Махиня.

Планировалось, что резчики прибудут в Томск уже к 10 декабря. Однако теплая погода в ноябре внесла свои коррективы.

«Лед на озере Боярском не успевает набрать нужную плотность. Скорее всего, придется немного сдвинуть даты фестиваля, но он состоится!», — сообщил градоначальник.

Напомним, на традиционный международный конкурс «Хрустальный Томск» в прошлом году было решено пригласить только томских и северских мастеров, а также ряд специалистов из Сибирского федерального округа. От соревновательной части также отказались. Ново-Соборную площадь в 2022 году украсили скульптуры ледяной балалайки, матрешки, балерины и др.

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