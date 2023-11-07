Томск намерен закупить 5 трамваев УКВЗ на 0,5 млрд рублей

7 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Томск намерен закупить трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

По информации сайта, Томское городское унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) на основании закупки у единственного поставщика планирует заключить контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на поставку пяти трамваев модели УКВЗ 71-628 или эквивалентных им вместимостью 170 человек каждый.

Цена договора составит 485,7 млн рублей. Предполагается, что все трамваи будут поставлены до 30 июня 2024 года.

Согласно документации, договор лизинга заключается в рамках программы «Развитие общественного транспорта».

Как сообщалось, ТТУ разместило тендер на лизинг трамваев в начале октября, начальная стоимость договора составляла 464,2 млн рублей. Позднее ТТУ отменило закупку в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и объявило повторный тендер. Начальная цена выросла на 21,5 млн рублей, до 485,7 млн рублей.

ТТУ, принадлежащее Томску, осуществляет пассажирские перевозки в пределах города. В структуру ТТУ входят одно трамвайное и одно троллейбусное депо, подвижной состав насчитывает 45 трамваев и 88 троллейбусов.

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