Томича подозревают в содействии украинской хакерской группе

31 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске сотрудники УФСБ задержали местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный «оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» в форме иного оказания помощи иностранному государству. Обвиняемый заключен под стражу.

Ведется следствие.

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