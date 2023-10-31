Томича подозревают в содействии украинской хакерской группе
В Томске сотрудники УФСБ задержали местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанный «оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» в форме иного оказания помощи иностранному государству. Обвиняемый заключен под стражу.
Ведется следствие.
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