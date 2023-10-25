Аккумулятор от вейпа взорвался в томской школе, учеников эвакуировали

25 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

Взрыв аккумулятора от испарителя курительных жидкостей произошел в школе № 19 Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«По информации департамента образования, в рюкзаке у ученика взорвался аккумулятор от вейпа. Сотрудники школы действовали по инструкции: вызвали сотрудников Росгвардии и оперативно провели эвакуацию всех, кто находился в школе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки образовательный процесс возобновили, причину детонации аккумулятора выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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