В Томске завершают капремонт пострадавшего от пожара здания ТЮЗа

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске завершили ремонт крыши здания Театра юного зрителя. Сейчас подрядчик монтирует люстры в большом зале и проводит пусконаладочные работы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, специалисты заменили покрытие кровли, её отдельные деревянные элементы кровли. В большом зале отреставрировано потолочное перекрытие. Кроме того, конструкции крыши и лепной декор обработали огнезащитным составом.

Напомним, в феврале 2021 года здание ТЮЗа пострадало при пожаре.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».