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В Томске завершают капремонт пострадавшего от пожара здания ТЮЗа

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В Томске завершили ремонт крыши здания Театра юного зрителя. Сейчас подрядчик монтирует люстры в большом зале и проводит пусконаладочные работы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, специалисты заменили покрытие кровли, её отдельные деревянные элементы кровли. В большом зале отреставрировано потолочное перекрытие. Кроме того, конструкции крыши и лепной декор обработали огнезащитным составом.

Напомним, в феврале 2021 года здание ТЮЗа пострадало при пожаре.

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