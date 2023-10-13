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«Аэрофлот» в зимнем расписании сократит число рейсов из Томска в Москву, но вернет вечерний рейс

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«Аэрофлот» в осенне-зимнем расписании, вступающим в силу с 29 октября, сократит число рейсов из Томска в Москву, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта «Богашево».

В предстоящем сезоне «Аэрофлот» будет выполнять один ежедневный утренний рейс взамен двух ежедневных утренних рейсов в весенне-летнем расписании. Также авиакомпания возвращает регулярный вечерний рейс, которого не было с 2021 года. Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям.

Таким образом, в осенне-зимнем расписании «Аэрофлот» сократит до девяти число рейсов из Томска в Москву с 14 рейсов, которые были в весенне-летнем сезоне.

Помимо «Аэрофлота», согласно расписанию воздушной гавани, полеты из Томска в Москву в осенне-зимнем сезоне будут выполнять авиакомпании S7 (один ежедневный утренний рейс) и Smartavia (выполнит 8 рейсов в период новогодних праздников).

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