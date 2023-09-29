Томичи смогут уехать на дачи на маршрутках до середины октября

29 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске продлят сезонный график работы муниципальных маршрутов № 4, 23, 38 и 53 до середины октября в связи с поступавшими просьбами от томичей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, автобусы №4 «Кольцевая Мюнниха — Московский тракт — СНТ Левобережье» будут курсировать до 15 октября включительно, отправляться в субботу и воскресенье в 9.00 и 18.00 от остановки «Кольцевая Мюнниха», в 10.20 и 19.20 — от «СНТ Левобережье».

Сезонный график работы маршрута №23 «Приборный завод — Академгородок — пос. Заварзино» продлится по 8 октября. Автобусы будут отправляться ежедневно от остановки «Приборный завод» в 08.00, 13. 00 и 18.00, в обратном направлении — в 09.30, 14.30 и 19:30.

Автобусы №38 будут заезжать на 2-е мичуринские по 15 октября. Томичи смогут уехать ежедневно от остановки «2-е мичуринские» с 7.00 до 19.00, о остановки «Сосновый бор» с 7.00 до 17.45.

Сезонный график маршрута №53 «НПО Вирион — мичуринские участки ТомНИИВС» будет также продлен по 15 октября. Автобусы будут отправляться ежедневно от остановки «НПО Вирион» в 10. 00, 11.00, 18.00 и 19.00.

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