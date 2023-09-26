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Следователи проверят сообщения о размещение майнинг-фермы на территории предприятия «Томскводоканала»

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Томские следователи проводят проверку информации о размещении майнинг-фермы на территории томского водозабора ООО «Томскводоканал» в окрестностях села Кайдаловка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Учитывая, что основной деятельностью ООО „Томскводоканал“ является обеспечение качественными услугами по водоснабжению и водоотведению жителей Томска и близлежащих территорий, нахождение майнинг-фермы и деятельность третьих лиц на арендованной ООО „Томсководоканал“ муниципальной земле может повлечь загрязнение системы водоотведения, что представляет опасность для жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи проверяют законность деятельности ООО «Томскводоканал». Они осмотрели место происшествия, опрашивают сотрудников предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от местных жителей о шуме с территории томского водозабора. Жители предполагали, что его причиной является работа майнинг-фермы.

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