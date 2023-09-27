Дом за рубль в Томске. 5 фактов о Лермонтова, 24

27 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

История и архитектура

Дом по ул. Лермонтова, 24 был построен в конце XIX века. Первое название — Малая болотная — улица получила из-за своего расположения в районе Болото прямо под Воскресенской горой. Грунт здесь был подвижен, из-за чего в ямах постоянно задерживалась вода, которая высыхала только летом. Позже, несколько десятилетий улица именовалась Кондратьевской — по имени хозяина местного постоялого двора Кондратьева. А уже после революции обрела свое текущее название в честь знаменитого поэта Лермонтова.

Что располагалось

Автор проекта и владелец усадьбы неизвестны. После революции дом был многоквартирником вплоть до 2000-х годов. Из-за аварийного состояния был расселен и требовал капитального ремонта.

Участие в программе

В программу «Дом за рубль» попал в 2016 году и только спустя три года обрел своего арендатора. Договор с ООО «Константа» был заключен в декабре 2019 года, а непосредственным инвестором стала Екатерина Вишнякова.

Что происходит сейчас?

Работы по восстановлению дома уже вошли в финальную стадию — завершена внутренняя отделка, монтаж крыльца и внешнего декора. Возникшую проблему с недостаточным расстоянием от окон второго этажа до подшивки карниза арендатор устранил.

После завершения работ инвестор планирует открыть в здании гостиничный комплекс. В рамках развития и благоустройства территории на участке планируется разместить несколько строений некапитального характера в общей стилистике усадьбы XIX века для обслуживания гостиницы. В том числе, обсуждается возможность размещения в этих постройках бани и сауны.

— В отличие от здания на Пушкина, 28в дом на Лермонтова, 24 воссоздан с нуля в прежних параметрах. Других вариантов, к сожалению, не было, здание двенадцать лет простояло без крыши. Идеальным это восстановление я назвать не могу, были допущены некоторые ошибки, наиболее существенные удалось исправить (и тут нужно отдать должное инвестору — к дополнительным расходам, связанным с необходимость поднять на два венца уже собранную крышу он отнёсся с пониманием). Но не все. Наше слабое место сегодня — количество объектов растёт и нам элементарно не хватает квалифицированных рабочих рук, чтобы обеспечить необходимый уровень архитектурного контроля, ошибки выявляются порой слишком поздно, когда уже невозможно ничего исправить. Искушённый наблюдатель, возможно, обратит внимание, что наличники и декор установлены слишком близко от стены, а вынос крыши великоват — это связано с тем, что недостаточно были выдвинуты оконные колоды, это повлекло за собой необходимость «сплющить» фриз (иначе он не зашёл бы за наличники окон второго этажа) соответственно «выдвинулась» плоскость крыши. То есть один мелкий просчёт влечёт за собой каскад последствий. Тем не менее восстановление этого здания я считаю в целом успешным. Ошибки неизбежны, мы на них учимся, а дом всё равно выглядит приятно. И главную свою задачу арендатор выполнил: он восстановил локальный акцент, подчёркивающий поворот улицы — здание симпатично просматривается с Аптекарского моста и с самой оконечности улицы Лермонтова — и, будем надеяться, создал «точку роста», вокруг которой будет складываться история восстановления всего этого района, — рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никита Кирсанов.

Почему этот дом важно сохранять для города

Сам дом хоть и не является памятником архитектуры, входит в объекты ценной исторической среды и, по оценке специалистов, кроме своей художественной ценности, выполняет так называемую «градостроительную» функцию — поддерживает фронт исторической застройки, придавая ему аутентичный вид, а кроме того является локальной доминантой района. А ещё это здание входит в ценное видовое раскрытие Богородице-Алексиевского монастыря с улицы Лермонтова. Правда, его видно только зимой, летом этот вид заглушён зеленью.

Разница между ценной средой и фоновой застройкой условна. Например, дом на ул. Пушкина, 28в, про который мы писали ранее, не меньше соответствует по своим характеристикам статусу ценной среды, хотя формально он «фоновый».

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