В томском селе иномарка столкнулась с мопедом

23 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 23 сентября, в томском селе столкнулись Kia Cerato и мопед Honda Dio, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.40 на ул. Дзержинского, 8 в селе Дзержинское. По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель иномарки при повороте налево, не предоставила преимущество в движении мопеду, который двигался во встречном направлении. За рулём мопеда находился 14-летний подросток, без мотошлема.

После ДТП водитель мопеда, не имевший права управления данным транспортным средством, для осмотра он доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».