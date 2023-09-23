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В томском селе иномарка столкнулась с мопедом

Происшествия, Томские новости, авария дтп инциденты сводка происшествий В томском селе иномарка столкнулась с мопедом

Сегодня, 23 сентября, в томском селе столкнулись Kia Cerato и мопед Honda Dio, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.40 на ул. Дзержинского, 8 в селе Дзержинское. По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель иномарки при повороте налево, не предоставила преимущество в движении мопеду, который двигался во встречном направлении. За рулём мопеда находился 14-летний подросток, без мотошлема.

После ДТП водитель мопеда, не имевший права управления данным транспортным средством, для осмотра он доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

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