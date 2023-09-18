В Томской области открыли движение по новому мосту через Яю

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Накануне, 16 сентября, в Томской области запустили автомобильное движение на новом мосту через реку Яя на границе Асиновского и Зырянского районов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, строительство нового объекта началось в прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость моста составила 1,17 млрд рублей. Основные работы выполнил филиал АО «Мостострой-11» — предприятие «Мостоотряд-87», завершив их с опережением сроков.

Длина нового металлического моста составляет почти 250 метров, а с учетом подходов — 1,8 километра. Мост стоит на пяти монолитных железобетонных опорах с высотой русловых опор до 12 метров, на которых расположено металлическое пролетное строение общим весом свыше тысячи тонн. Для устройства земляного полотна на подходах сооружения потребовалось 8 тысяч кубометров грунта, а для устройства дорожной одежды сооружения — 3,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.

Участие в открытии движения на новом мосту также приняли заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Николай Руппель, глава Асиновского района Николай Данильчук, Зырянского — Алексей Мочалов, Тегульдетского — Игорь Клишин и другие.

Прежний мост на автодороге Больше-Дорохово — Тегульдет прослужил около 50 лет, движение по нему было признано небезопасным, и переправа через Яю была организована по специально возведенному понтонному мосту.

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