ТГУ представил первые результаты пилотной модели высшего образования на комитете Госдумы

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Томский государственный университет представил результаты пилотного проекта модели высшего образования России, реализуемого в вузе с 2023 года. Как сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский на заседание Комитета Государственной Думы и Совета законодателей СФО, который прошел в Томске, университет подготовил пакет решений. Эти наработки российские вузы смогут внедрять в свою работу.

Напомним, что с 2023 года ТГУ и еще пять ведущих университетов страны участвуют в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования. Согласно ему Минобрнауки планирует отказаться от Болонской системы и вместо нее разработать собственную уникальную модель высшего образования. Соответствующий Указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» подписал Президент РФ Владимир Путин.

В обсуждении результатов пилотного проекта модели высшего образования ТГУ приняли участие около 100 человек. Среди них - председатель комитета Сергей Кабышев, полномочный представитель президента РФ в ГД Гарри Минх и спикеры 10 парламентов СФО, а также ЛНР и ДНР.

Прежде всего, предложенные ТГУ решения связаны с реализацией практической профессиональной подготовки высших школ и исследовательских магистратур, а также повышением качества образования за счет использования цифровых технологий и образовательных методов таких, как тьюторство. По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, уже сейчас ТГУ передает используемые образовательные решения и технологии своим партнерам:

«Новая модель обучения представляет больше возможностей как для студентов, так и для их родителей. Студент, заходя в нашу программу, теперь может учится не 4 года как бакалавр, а 4, 5 или 6. В зависимости от своих предпочтений и уровня готовности он может в любой момент выйти на рынок труда и вернутся потом на обучение. В этом плане это большая гибкость очень импонирует родителем, и они поддерживают такой подход в обучении. И сами студенты очень рады. Этому свидетельствует баллы при поступлении: конкурс на пилотные программы у нас в этом году выше, чем на университетские», — отмечает он.

Присутствующий на заседании представителя Президента РФ в ГД РФ Гарри Минх обратил внимание участников, что главная задача вузов в сложившихся условиях, чтобы уже в процессе образовательных шагов и дисциплин студенты получали не только теоретические, но и прикладные навыки работы по выбранными специальностям:

«Это крайне важно, потому что, действительно, учить, а особенно переучивать, — это, конечно, означает то, что мы деньги, особенно если речь идет о бюджетных, пустили на ветер. С коммерческими местами — тоже: либо родители, либо потенциальные работодатели ошиблись в выборе вуза или, может быть, в подборе тех студентов, в которых они вкладывают ресурсы. На сегодня стоит задача — воспитать полноценного всестороннего человека с большой буквы, который был бы и специалистом, и гражданином», — считает Гарри Минх.

Его слова поддерживает и председатель комитета ГД РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Он уверен, что обеспечение фундаментальности и практикоориентированности образовательной системы позволит выпускать после высшей школы профессиональные кадры:

«Я думаю Президент был прав, когда выбрал ТГУ в качестве пилота, поскольку в Томске сложилась уникальная среда. Люди уважают друг друга, нет конкуренции между вузами и научными институтами, они стараются друг другу помочь. На основе этого конструктивного взаимодействия рождаются те результаты, о которым мы уже сегодня говорили», — уверен Кабышев.

Он подчеркнул, что исполнения указа Президента «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» будет находится на парламентском контроле.

В свою очередь председатель томской облдумы Оксана Козловская отметила, что законодательная власть также намерена всесторонне принимать участие в реформе образования:

«Сегодня было совместное заседание Комитета ГД и Совета законодателей СФО. Самый главный вопрос который мы обсуждали — это формирование предложений, которые потребуют внесения изменений в нормативные документы на федеральном и региональном уровнях. Ряд наших ректоров говорили о том, что несмотря на то, что проект только запушен и произведен набор в те вузы, которые попали в пилот, они бы тоже хотели в нем поучаствовать».

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