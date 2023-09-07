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На книжном фестиваля в Томске эксперты обсудят нескучные путеводители

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В воскресенье, 10 сентября, в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ» пройдет дискуссия «Нескучный путеводитель в XXI веке».

В обсуждении примут участие заведующая редакционно-издательским отделом ГМИИ им. А. С. Пушкина, искусствовед, редактор книг по искусству Ксения Велиховская, автор идеи и соавтор путеводителя «Ново-Сибирск. Линия авангарда» Евгений Дубровин, директор издательства Ad Marginem Михаил Котомин, а также заведующий сектором читальных залов Научной библиотеки ТГУ (подкаст «Библиомаршрут») Андрей Кузьмин.

Модератор дискуссии — главный редактор издательства «Макушин Медиа, автор путеводителей по Томску Елена Фаткулина.

Участники обсудят, почему путеводители живучи как жанр (и так ли это на самом деле), популярен ли до сих пор бумажный формат и какие изменения он переживает. Коснутся спикеры и темы многоплатформенности: зло это или благо для формата, переживают ли гиды расцвет или это стагнация.

Участники представят свои кейсы и расскажут о музейных, городских, детских путеводителях и подкастах.

Мероприятие пройдет в Институте образования ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а. Начало в 12:00, необходима предварительная запись по ссылке.

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