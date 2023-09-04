«ЭНГРА» к 2027г намерена начать в Томской области выпуск диоксида кремния, вложить от 350 млн рублей

4 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «ЭНГРА» планирует в 2023–2026 годах построить и запустить в Томской области производство диоксида кремния, объем вложений планируется на уровне 350 млн рублей с возможным увеличением до 1,7 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора ООО Алексея Ковиненко.

«Мы готовы вносить инвестиции в размере до 350 млн рублей, хотя с учетом объема (потребности промышленности в диоксиде кремния — прим.ред.), который нам Минпромторг дает по всем отраслям, объем инвестиций может достигать 1,7 млрд рублей, если говорить полностью про все очереди строительства завода. Инвестиционная фаза со стройкой предполагает ввод завода в IV квартале 2026 года. (. . .) Планируем, что в проектирование мы уйдем уже в декабре следующего года, может быть, пойдем чуть с опережением графика. Для нас основная проблема в Томске состояла в том, чтобы найти площадку, которую не надо готовить с нуля. Нулевой цикл — это плюс 8-9 месяцев», — сказал Ковиненко в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата Томской области.

«ЭНГРА» рассматривает возможность строительства завода в рамках промкластера возле Туганского ГОКа, где уже есть готовая инфраструктура. Также возможно приобретение недостроенного здания или помещений какого-либо обанкроченного предприятия. Сырьем для производства станут пески Туганского ГОКа.

По словам Ковиненко, основным потребителем продукции нового предприятия станут производители шин — им будет отгружаться до 70% продукции компании, порядка 30% продукции будет поставляться для производства необходимых компонентов в стоматологии.

«Сам продукт — это диоксид кремния, который имеет несколько сфер применения. В частности, это строительная отрасль, медицина, пищевая промышленность и резинотехнические изделия, которые для нас являются приоритетными. (. . .) Если мы говорим о его (диоксида кремния — ИФ) содержании в шинах, то это от 20% до 40%», — пояснил гендиректор компании.

Ранее шинные предприятия РФ приобретали диоксид кремния в Германии и Китае.

«ЭНГРА» планирует запустить опытно-промышленную установку мощностью 5-10 тыс. тонн в год при потребности только шинных производств РФ в 20 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что «ЭНГРА» и Томская область в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в июле 2023 года договорились о создании предприятия по производству диоксида кремния.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭНГРА» зарегистрировано в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей в Москве, но в августе 2023 года подала заявку на перерегистрацию в Томск. Владельцем компании является ее гендиректор Алексей Ковиненко, также владеющий юридической компанией. В бухотчетности ООО «ЭНГРА» выручка за 2022 год отсутствует, чистая прибыль составила 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года губернатор Томской области Владимир Мазур поставил задачу сформировать промышленный кластер на базе томского АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит». Глава региона отмечал, что для запуска производств на базе «Ильменита» существует вся необходимая инфраструктура, в том числе свободные земельные участки и инженерные сети. Предполагалось, что инвесторы в рамках кластера запустят производство диоксида кремния и жидкого стекла в 2026 году, при этом сами инвесторы пока не назывались.

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