18+
18+
РЕКЛАМА

«ЭНГРА» к 2027г намерена начать в Томской области выпуск диоксида кремния, вложить от 350 млн рублей

Предприятия Томска и области, Томские новости, кремний производство новые предприятия интересные новости Томска «ЭНГРА» к 2027г намерена начать в Томской области выпуск диоксида кремния, вложить от 350 млн рублей

ООО «ЭНГРА» планирует в 2023–2026 годах построить и запустить в Томской области производство диоксида кремния, объем вложений планируется на уровне 350 млн рублей с возможным увеличением до 1,7 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора ООО Алексея Ковиненко.

«Мы готовы вносить инвестиции в размере до 350 млн рублей, хотя с учетом объема (потребности промышленности в диоксиде кремния — прим.ред.), который нам Минпромторг дает по всем отраслям, объем инвестиций может достигать 1,7 млрд рублей, если говорить полностью про все очереди строительства завода. Инвестиционная фаза со стройкой предполагает ввод завода в IV квартале 2026 года. (. . .) Планируем, что в проектирование мы уйдем уже в декабре следующего года, может быть, пойдем чуть с опережением графика. Для нас основная проблема в Томске состояла в том, чтобы найти площадку, которую не надо готовить с нуля. Нулевой цикл — это плюс 8-9 месяцев», — сказал Ковиненко в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата Томской области.

«ЭНГРА» рассматривает возможность строительства завода в рамках промкластера возле Туганского ГОКа, где уже есть готовая инфраструктура. Также возможно приобретение недостроенного здания или помещений какого-либо обанкроченного предприятия. Сырьем для производства станут пески Туганского ГОКа.

По словам Ковиненко, основным потребителем продукции нового предприятия станут производители шин — им будет отгружаться до 70% продукции компании, порядка 30% продукции будет поставляться для производства необходимых компонентов в стоматологии.

«Сам продукт — это диоксид кремния, который имеет несколько сфер применения. В частности, это строительная отрасль, медицина, пищевая промышленность и резинотехнические изделия, которые для нас являются приоритетными. (. . .) Если мы говорим о его (диоксида кремния — ИФ) содержании в шинах, то это от 20% до 40%», — пояснил гендиректор компании.

Ранее шинные предприятия РФ приобретали диоксид кремния в Германии и Китае.

«ЭНГРА» планирует запустить опытно-промышленную установку мощностью 5-10 тыс. тонн в год при потребности только шинных производств РФ в 20 тыс. тонн в год.

Ранее сообщалось, что «ЭНГРА» и Томская область в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в июле 2023 года договорились о создании предприятия по производству диоксида кремния.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭНГРА» зарегистрировано в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей в Москве, но в августе 2023 года подала заявку на перерегистрацию в Томск. Владельцем компании является ее гендиректор Алексей Ковиненко, также владеющий юридической компанией. В бухотчетности ООО «ЭНГРА» выручка за 2022 год отсутствует, чистая прибыль составила 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года губернатор Томской области Владимир Мазур поставил задачу сформировать промышленный кластер на базе томского АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит». Глава региона отмечал, что для запуска производств на базе «Ильменита» существует вся необходимая инфраструктура, в том числе свободные земельные участки и инженерные сети. Предполагалось, что инвесторы в рамках кластера запустят производство диоксида кремния и жидкого стекла в 2026 году, при этом сами инвесторы пока не назывались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Стала известная дата Тотального диктанта в 2024 году

31 августа 2023
Томские новости

Томичи попробуют традиционный татарский чай и поучаствуют в национальных играх на «Празднике топора»

18 августа 2023
Томские новости

«Новосибирскавтодор» за 1,5 млрд руб. заасфальтирует 9 км дороги между Томском и Анжеро-Судженском

1 сентября 2023
Томские новости

Тульская компания планирует восстановить третий томский «дом за рубль» на ул. Гоголя

11 августа 2023
Томские новости

В ночь на пятницу в Томске перекроют движение на перекрестке Красноармейской и Никитина

23 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на просмотр документального фильма о лагере жен изменников родины

16 августа 2023
Томские новости

Производитель изделий для стоматологии пополнил число резидентов томской ОЭЗ

30 августа 2023
Томские новости

Сегодня по Томской области ожидаются сильные дожди

13 августа 2023
Томские новости

Четыре томских ленты вошли в шорт-лист фестиваля сибирских короткометражек

16 августа 2023
<