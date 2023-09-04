Томичей приглашают на «Цветочный вечер» в «Профессорскую квартиру»

4 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 9 сентября, в частном музее «Профессорская квартира» впервые пройдет «Цветочный вечер». Историк, садовод и создательница собственной цветочной фермы Дина Козлова расскажет о том, какое место цветы занимали в повседневной жизни томичей в начале ХХ века, сообщают организаторы.

Гости узнают что росло в приусадебных садах, где находились цветочные магазины и какие букеты предпочитали жительницы города. В конце встречи Дина расскажет о своей ферме, и каждый сможет собрать букет из локальных сибирских цветов.

Кроме того, гостей ждет небольшое угощение и знакомство с разнообразными «цветочными» экспонатами «Профессорской квартиры» — от старинных вазочек до открыток и игр.

Мероприятие стартует в 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость посещения — 1000 рублей по полной предоплате. Купить билеты можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87, или написав в группу «ВКонтакте».

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