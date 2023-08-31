Томские ученые нашли редкие остатки рыб юрского периода в Восточной Сибири

Палеонтологи Томского государственного университета и Института земной коры СО РАН обнаружили еще одно местонахождение с фауной позвоночных юрского периода в ходе экспедиции в Иркутский угольный бассейн.

Как сообщает пресс-служба вуза, в этом году четырехнедельная экспедиция в Иркутский бассейн впервые проходила на севере Иркутского бассейна в районе города Тулун, в деревне Владимировка. На разрезе ученые отобрали пробы на спорово-пыльцевой и геохимический анализы и палеонтологически охарактеризовали породы. Палеонтологи провели фотофиксацию общей архитектуры обнажения и структурно-текстурных особенностей пород. Было найдено множество отпечатков юрских растений и животных, в том числе редкие экземпляры.

В окрестностях деревни Владимировка ученые исследовали разрез длиной около 5 км вдоль реки Ия – до устья реки Икей, где определили перспективные для поисков остатков флоры и фауны точки. В этом районе выходит присаянская свита ранней-средней юры, сложенная древними речными отложениями.

– Мы выяснили, что лишь несколько обнажений непосредственно у деревни содержат слой плитчатых аргиллитов (это сцементированные глинистые породы, хорошо раскалывающиеся по поверхностям напластования), а в остальных разрезах по Ие – горельники, то есть спекшиеся в результате самовозгорания угольных пластов породы. Здесь мы обнаружили «папоротниковый рай» – множество самых разнообразные видов, в том числе довольно редких, – рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов. – К концу экспедиции нам удалось найти и юрское позвоночное животное: фрагмент рыбы. Кроме того, попадались надкрылия жуков, раковинки листоногих рачков – филлопод, водных личинки насекомых, вроде веснянок или подёнок.

В экспедиции участвовали доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Степан Иванцов, научный сотрудник Института земной коры СО РАН Андрей Фролов, студентка 3 курса Иркутского государственного университета Юлия Левина.

Экспедиция в Восточную Сибирь организована в рамках проекта по изучению юрских отложений Иркутского бассейна, поддержанного программой стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (проект «Эволюция крупных изверженных провинций Земли как фактор глобальной эмиссии углекислоты, токсичных и парниковых газов в геологической истории»).

Фото из телеграм-канала Степана Иванцова

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