Пожилая томичка дважды за месяц стала жертвой мошенников

30 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске 72-летнюю женщину дважды за месяц обманули мошенники. В итоге она лишилась более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В начале августа томичка перевела злоумышленникам 87 тыс. рублей в попытке заработать на инвестировании. После этого она увидела в интернете объявление некой компании, которая помогает вернуть деньги жертвам мошенников. Пенсионерка оставила заявку, и позже через приложение для мгновенного обмена сообщениями и звонками, с ней связались неизвестные.

Злоумышленники пояснили, что могут помочь вернуть деньги. Для этого нужно завести криптокошелёк, предварительно перечислив на него 232 доллара США. Как только потерпевшая под руководством мошенников выполнила все указанные действия, компания перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено 2 уголовных дела по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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