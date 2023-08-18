Томичи попробуют традиционный татарский чай и поучаствуют в национальных играх на «Празднике топора»

18 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 19 августа, татарское подворье приглашает участников Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» на чашечку ароматного чая в честь 30-летия Центра татарской культуры, сообщают организаторы.



В 11.00 в центре парка «Околица» на татарском подворье начнётся музыкально-развлекательная программа коллективов Центра татарской культуры; в 15.00 — дегустация татарского чая. В 15.30 начнется межнациональный конкурс «Яшь батыр» («Молодой богатырь»).



Посетители подворья увидят выставку «Культура и быт татарского народа», узнают об истории томских татар, испытают сноровку и ловкость в игровых программах, попробуют национальные блюда.



Главное событие дня – «Массовая дегустация татарского чая». Подобная акция проводится на площадке татарского подворья впервые и посвящается 30-летию Центра татарской культуры. Ровно в 15:00 организаторы приглашают желающих попробовать чай с «матрёшкой» и молоком. «Матрёшкой», по-татарски называют душицу. Всего в честь юбилея нальют 300 кружек чая, что символизирует дату юбилея.



На празднике развернет работу кафе национальной кухни «Чишмя». Единственное кафе в Томском районе, которое сохраняет национальную татарскую кухню. Так, в кафе можно будет попробовать татарские блюда и выпечку: чак-чак, эчпочмак, кыстыбый.



Второй год подряд татарское подворье в «Околице» станет площадкой для проведения традиционного конкурса Центра татарской культуры «Яшь батыр».



«Конкурс традиционно проводится в Центре. В прошлом году из-за пандемии его перенесли на площадку татарского подворья и этот опыт оказался очень удачным, поэтому и в этом году мы проводим его здесь», - рассказал руководитель Центра татарской культуры Руслан Рафиков.



Конкурс межнациональный, в нем участвуют ребята 10-12 лет. Заявки на участие подали представители киргизской автономии, казахской автономии, союза дагестанских народов Томской области, а также ребята, которые занимаются национальной татарской борьбой «корэш» в Томске.

Площадка Центра татарской культуры продолжит работу в воскресенье.

В 11:00 творческие коллективы центра выступят на концерте национальных центров и автономий «Дружба народов» на центральной сцене «Околицы».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».